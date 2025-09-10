Homem é preso ao tentar invadir Palácio do Planalto na madrugada desta quarta (10)

Um homem de 54 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (10) após tentar invadir duas vezes o Palácio do Planalto, em Brasília. Ele levou dois tiros de borracha disparados por militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) antes de ser contido.

De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o homem identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri pulou a grade de proteção do prédio por volta das 3h30. Em seguida, tentou ultrapassar a rampa que dá acesso ao segundo andar.

Intervenção da segurança

Militares do GSI advertiram o invasor, mas, como ele não parou, dispararam balas de borracha, que atingiram o quadril e a perna do suspeito. Após a ação, ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal (PF), onde prestou depoimento.

"O suspeito foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no DF, onde foi lavrado o termo e encaminhado para atendimento médico e avaliação psiquiátrica. O caso foi enquadrado nos crimes de resistência e desobediência e encaminhado ao Juizado Especial Federal", informou a PF em nota.

O conteúdo do depoimento e a motivação para a tentativa de invasão não foram divulgados.

Primeira tentativa aconteceu horas antes

A Polícia Militar (PM) informou que o homem já havia tentado entrar no Palácio do Planalto por volta de 0h30 da mesma madrugada. Na ocasião, uma equipe constatou que ele era "conhecido" por episódios semelhantes.

Segundo a PM, o homem apresentava sinais de "possível desorientação mental". O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para atendimento, mas não encontrou necessidade de encaminhamento ao hospital.

O homem foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, onde uma ocorrência foi registrada. Poucas horas depois, retornou ao Palácio do Planalto, quando foi atingido pelos disparos do GSI.