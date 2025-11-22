Capa Jornal Amazônia
Homem é expulso de vigília bolsonarista após pedir condenação para Jair Bolsonaro

Opositor pediu a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes cometidos durante a pandemia de covid-19

O Liberal
fonte

Evangélico pediu em vigília de bolsonaristas a condenação de Jair Bolsonaro pela condução da pandemia de Covid-19. (Reprodução Metrópoles)

Um opositor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi expulso e agredido na vigília que apoiadores fazem na porta do condomínio do ex-presidente, na noite deste sábado (22), em Brasília. O homem que se identificou como Ismael Lopes, e seria um dos coordenadores da Frente Nacional dos Evangélicos, defendeu que Bolsonaro fosse condenado pela condução durante a pandemia de Covid-19.

“Nós temos orado por justiça nesse país, nós temos orado para aqueles que abrem covas caiam nelas, não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como o seu pai, que abriu 700 mil covas na pandemia”, disse o evangélico ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O ex-desembargador e advogado Sebastião Coelho tomou o microfone das mãos de Ismael, que foi expulso aos gritos, chutes e tapas do local. Os apoiadores de Bolsonaro chamaram Ismael de “vagabundo” e o ofenderam com xingamentos. Ismael disse também que jogaram spray de pimenta nos seus olhos.

Bolsonaro teve a prisão preventiva decretada neste sábado (22) e foi detido na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

O ministro Alexandre de Moraes determinou que a defesa de Bolsonaro tem 24 horas para explicar por que o ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica, que utilizava desde 18 de julho — poucos dias depois de ter tido a prisão domiciliar decretada pelo ministro.

Após a manifestação da defesa, Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) também se pronuncie no mesmo prazo.

Jair Bolsonaro preso

Jair Bolsonaro

pandemia de covid-19

Brasil

