Homem é atingido por paraquedista e morre no interior de São Paulo; vídeo

Um paraquedista de 33 anos que se apresentava no “Itápolis Aero Music Festival”, em Itápolis, no interior de São Paulo, perdeu o controle do equipamento e atingiu algumas pessoas presentes no evento. Wagner Gaido, de 63 anos, não resistiu à colisão e morreu após ser atingido. O caso aconteceu na tarde do último sábado (7).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, duas mulheres, de 25 e 52 anos, também foram atingidas e ficaram feridas no acidente.

VEJA MAIS

Oito paraquedistas se apresentavam no Festival, realizado no Aeroclube de Itápolis.

Conforme apurado pela Polícia Militar, o paraquedista envolvido no acidente saltou de um avião, mas, perdeu o controle do equipamento e atingiu as vítimas. Wagner Gaid morreu no local, enquanto as mulheres foram socorridas ao hospital da cidade.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Ibitinga como homicídio culposo e lesão corporal, tendo sido encaminhado posteriormente à Delegacia de Itápolis para investigação.

Após o acidente, o evento foi suspenso pelo Aeroclube de Itápolis. A organização também adiou a apresentação da esquadrilha da fumaça que ocorreria neste domingo.