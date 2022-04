Buscas por paraquedista que desapareceu ao ser surpreendido por tempestade entram no 3º dia

Pelo terceiro dia consecutivo, equipes de resgate do Corpo de Bombeiros tentam localizar o advogado e paraquedista Luiz Henrique Cardelli, que desapareceu na última sexta-feira (15). Ele e outros três paraquedistas foram levados pelo vento, após serem surpreendido por uma tempestade durante um salto em Manaus (AM). Dois foram resgatados na zona Oeste da cidade. Porém, no sábado (16), a empresária de Carauari, identificada como Ana Caroline da Silva, de 27, foi encontrada morta no Cacau Pirêra. As informações são do Portal do Holanda.

Durante o salto dos quatro, as condições climáticas mudaram repentinamente. Luiz Cardelli foi levado em direção ao Rio Negro e é o único que segue desaparecido, mas a família tem esperança de encontrá-lo com vida, já que ele é ex-militar e tem experiência em situações extrema e em saltos de paraquedas.

Ele é paranaense e estava na capital amazonense a trabalho. O advogado decidiu fazer o salto com um grupo de outras 13 pessoas.

O Comandante-Geral do CBMAM, coronel Orleiso Muniz, solicita apoio de pessoas que viram a queda do paraquedista para que possam colaborar com informações para as buscas, ligando para o número de emergência do Corpo de Bombeiros 193.