'Homem dobrado', que passou 28 anos com coluna curvada, recupera autonomia após cirurgia

O chinês Li Hua, que ficou conhecido por ser o "homem dobrado", realizou uma cirurgia em 2020 para se recuperar de um problema sério na coluna e conseguir retomar o controle de sua vida.

Li possui espondilite anquilosante, uma doença autoimune que fez ele perder a autonomia. Os primeiros sintomas da doença rara foram sentidos aos 19 anos. Antes do procedimento cirúrgico para correção da coluna, Li não conseguia ficar de pé, comer ou andar adequadamente.

Em 2020, aos 46 anos, o homem foi submetido a quatro procedimentos para a quebra e reconstrução de seus ossos. Ele continua em fase de reabilitação, mas já pode comemorar grandes progressos.

Em entrevista ao South China Morning Post, o chinês contou que passou a dormir de costas depois de mais de 20 anos em que sua posição de descanso noturno era sentado.

“Tenho feito exercícios de reabilitação em casa nos últimos meses. Agora posso andar devagar com o andador, ir até a pia, escovar os dentes e lavar o rosto. Posso segurar uma tigela e comer como qualquer outra pessoa, sentado à mesa”, disse Li Hua.

O que é espondilite anquilosante?

A espondilite anquilosante é uma doença rara, podendo causar a fusão dos ossos e com que a coluna se curve para a frente. A condição física também provoca dores devido à rigidez do corpo. Os especialistas não sabem a causa da doença, mas especulam que está ligada a uma variante genética conhecida como HLA-B27.

Até então, não existe cura para a espondilite anquilosante. Porém, existe tratamento, que geralmente é realizado com exercícios para reduzir a dor e a rigidez, assim como o uso de analgésicos e anti-inflamatórios.

A cirurgia pode ser necessária em casos raros em que a coluna esteja gravemente curvada ou com danos significativos nas articulações.

Cirurgia pode mudar a vida dos pacientes

No caso de Li, ele foi operado no Hospital Geral da Universidade de Shenzhen, na China, passando por quatro procedimentos para quebrar e reconstruir seus ossos.

O médico Tao Hurien, que cuidou do caso de Li, descreveu as dificuldades enfrentadas durante as operações realizadas no chinês com “escalar o Monte Everest”. O paciente considera o doutor Tao Hurien como seu salvador.

“A primeira vez que vi minha mãe após a cirurgia, de repente percebi o quanto ela envelheceu enquanto cuidava de mim todos esses anos. Ela não poderia cuidar de mim para sempre, então queria curar essa doença e reduzir o fardo dela. Para mim, o professor Tao é meu salvador. Não haveria cura para mim sem ele”, contou Lia Hua.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com