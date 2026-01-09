Homem destrói veículos da empresa logo após ser demitido; entenda
Em depoimento à polícia, o ex-funcionário afirmou que agiu por puro desespero por ser demitido de forma inesperada
Um homem, cuja identidade não foi revelada, de 34 anos, provocou um grande tumulto em uma empresa de telecomunicações em Campinas (SP) depois de receber a notícia de sua demissão e reagir de forma inesperada.
O desligamento na empresa ocorreu na quinta-feira (08) e, revoltado, ele pegou um veículo da própria empresa e bateu intencionalmente contra diversos carros estacionados no pátio, além de derrubar o portão principal do local.
O episódio foi registrado em vídeo por colegas de trabalho, mostrando o momento em que o homem acelera o carro e colide contra os veículos da empresa, causando danos consideráveis e prejuízos significativos.
Em depoimento à polícia, o ex-funcionário afirmou que agiu por puro desespero. Segundo ele, havia saído para abastecer o carro em um posto, a pedido da empresa, devido a problemas no cartão corporativo. Ao retornar, recebeu a notícia de que seria demitido.
Ele disse ainda que, além da demissão inesperada, não recebeu apoio da gerente de RH, que teria se afastado, e foi informado de que a empresa não ofereceria ajuda para que ele retornasse a São Paulo, onde mora com os filhos.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.
