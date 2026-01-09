Homem destrói veículos da empresa logo após ser demitido; entenda

Um homem, cuja identidade não foi revelada, de 34 anos, provocou um grande tumulto em uma empresa de telecomunicações em Campinas (SP) depois de receber a notícia de sua demissão e reagir de forma inesperada.

O desligamento na empresa ocorreu na quinta-feira (08) e, revoltado, ele pegou um veículo da própria empresa e bateu intencionalmente contra diversos carros estacionados no pátio, além de derrubar o portão principal do local.

O episódio foi registrado em vídeo por colegas de trabalho, mostrando o momento em que o homem acelera o carro e colide contra os veículos da empresa, causando danos consideráveis e prejuízos significativos.

Em depoimento à polícia, o ex-funcionário afirmou que agiu por puro desespero. Segundo ele, havia saído para abastecer o carro em um posto, a pedido da empresa, devido a problemas no cartão corporativo. Ao retornar, recebeu a notícia de que seria demitido.

Ele disse ainda que, além da demissão inesperada, não recebeu apoio da gerente de RH, que teria se afastado, e foi informado de que a empresa não ofereceria ajuda para que ele retornasse a São Paulo, onde mora com os filhos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.