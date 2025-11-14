Capa Jornal Amazônia
Ônibus atropela pessoas que faziam fila em ponto de Estocolmo; polícia diz que há mortos

Estadão Conteúdo

Um ônibus de dois andares colidiu com um ponto de ônibus e atropelou um grupo de pessoas que aguardava no local em Estocolmo, capital da Suécia, na tarde desta sexta-feira, 14. Autoridades suecas confirmaram que há mortos e feridos, mas ainda não divulgaram o número exato de vítimas.

"Há feridos e mortos no incidente. A polícia não está comentando, neste momento, número, gênero ou idade das vítimas", disse autoridade local em um comunicado.

De acordo com a agência Tidningarnas Telegrambyrå (TT), a porta-voz da região de Estocolmo, Michelle Marcher, disse que há "cinco vítimas, duas das quais estão gravemente feridas e foram levadas para o hospital".

O alerta do acidente se deu às 15h23 no horário local (11h23 no horário de Brasília). O veículo atingiu passageiros que aguardavam em um ponto de ônibus na rua Valhallavägen, no distrito de Östermalm, perto do Instituto Real de Tecnologia.

O ônibus, que ficou com a parte dianteira destruída, não estava em serviço e não tinha passageiros a bordo, segundo a TT.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, disse em uma publicação no X que recebeu "a trágica notícia de que várias pessoas foram mortas e feridas em um ponto de ônibus". "Pessoas que talvez estivessem voltando para casa para encontrar familiares, amigos ou para desfrutar de uma noite tranquila em casa", lamentou.

"Ainda não sabemos a causa disso, mas neste momento meus pensamentos estão principalmente com aqueles que foram afetados e seus familiares", acrescentou Kristersson.

De acordo com a porta-voz da polícia local, Nadya Norton, a causa do acidente ainda será investigada. O motorista do ônibus foi detido e prestará depoimento. "Precisamos interrogá-lo, depois veremos se ele será liberado ou mantido sob custódia", disse Nadya.

Até o momento, o caso é tratado como homicídio culposo - quando não há a intenção de matar. No entanto, todas as circunstâncias ainda serão investigadas.

Ao jornal Expressen, a enfermeira Michelle Mac Key disse que desceu de outro ônibus no local da tragédia logo após o ocorrido. Ela viu pessoas mortas e feridas no chão e foi prestar ajuda à polícia, junto com um médico.

"Disseram-nos para ficarmos perto dos corpos", disse a mulher. "A princípio, pensei que fosse uma simulação. Que talvez fossem manequins. Era tão surreal. Caótico", acrescentou.

*Com informações de agências internacionais.

Palavras-chave

SUÉCIA/ACIDENTE/ESTOCOLMO/ÔNIBUS/MORTES
Mundo
.
