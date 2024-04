Homem desmaia em estrada de Goiás após pedalar por dois dias para ver a filha

Um jovem de 18 anos foi encontrado inconsciente, ao lado de uma bicicleta, no acostamento de uma estrada de Goiás, na última sexta-feira (09/04). O homem estava viajando de bicicleta há cerca de dois dias, sem se alimentar, para visitar a filha de 10 meses.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Goiás, ele contou ter saído de Barra do Garças, no Mato Grosso, com destino a Brasília, no Distrito Federal. A distância entre as duas cidades é de mais de 500 quilômetros.

O homem não resistiu e desmaiou em um trecho da BR-070, no município de Jussara, região oeste do estado. Ele foi socorrido pelos agentes e levado ao Hospital Municipal de Jussara, onde ficou internado, após apresentar fraqueza e confusão mental.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)