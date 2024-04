Suspeito de ser um dos maiores assaltantes de banco do Centro-Oeste do Brasil é preso no Pará

Edivan Esteves, suspeito de ser um dos maiores assaltantes de banco do Centro-Oeste do país, foi preso em São Félix do Xingu, no sudeste paraense, na terça-feira (9/04). Segundo as autoridades policiais, o investigado estava foragido desde 2018 da Unidade Prisional de Trindade, no estado de Goiás. Edivan seria um especialista em assaltos no estilo ‘novo cangaço’ (‘domínio de cidade’ ou ‘vapor’), e teria cometido crimes do tipo na região após a fuga.

A ação de captura do suspeito foi realizada pela Polícia Civil de Goiás, com apoio da Polícia Civil e Militar do Pará. Os agentes apuraram que Edivan continuou a ação de assaltos a instituições financeiras nas regiões Norte e Centro-Oeste.

“Edivan Esteves é apontado como um dos assaltantes de banco, na modalidade ‘domínio de cidade’, mais atuante da região Centro-Oeste do Brasil. Ele fugiu de Goiás por meio de uma ação orquestrada que explodiu os muros do presídio de Trindade”, informou o delegado Samuel Moura, conforme divulgado pela PC de Goiás.

Segundo a PCGO, Edvan Esteves possui várias passagens na Justiça por crimes como tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e inúmeros roubos a instituições financeiras. Além disso, a imagem dele também foi divulgada pelo órgão para que outras possíveis vítimas do investigado possam fazer a identificação e denúncia sobre crimes.