Homem de 40 anos é preso por jogar filho de ponte em São Gabriel

Na tarde de terça-feira (25), em São Gabriel, Tiago Ricardo Felber, de 40 anos, foi preso após arremessar seu filho, de aproximadamente 5 anos, da ponte sobre o rio Vacacaí. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, o homem se entregou à Brigada Militar e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de São Gabriel.

De acordo com informações preliminares, a criança morava com a mãe em Novo Hamburgo. Antes de cometer o crime, Tiago teria ligado para a ex-companheira, avisando que jogaria a criança da ponte. A mãe, que tentou alertar as autoridades locais, não conseguiu evitar a tragédia.

A área do crime foi isolada pela Polícia Civil, e o corpo da criança foi encaminhado ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) para investigação. O homem passou por exames no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e, em seguida, foi levado à Delegacia para registro. A Polícia Civil segue investigando a motivação do crime.

Em um novo relato, o delegado Daniel Severo revelou que Tiago já havia tentado matar o filho no dia anterior, tentando sufocá-lo. “Tentou matá-lo por sufocamento, mas não conseguiu. A criança recobrou os sinais vitais e ele desistiu da ação”, explicou o delegado.

Horas antes do crime, câmeras de segurança registraram o homem circulando pela cidade com a criança na frente de uma bicicleta, em busca de um local adequado para concretizar seu intento. Segundo o delegado, Tiago já havia decidido lançar a criança da ponte, com a intenção de que ela morresse afogada.

Crime por vingança

Tiago, que não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança, teria cometido o crime por vingança, conforme relato à polícia. “Ele não aceitava a separação e ficou irado com o novo relacionamento da ex-companheira”, afirmou o delegado. A motivação do crime foi claramente ligada a esse sentimento de revide.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) será responsável por apurar a causa da morte da criança, seja pela queda ou pelo afogamento. O suspeito permanece preso e deve ter a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira (26).