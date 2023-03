Homem ‘cremado’ há nove anos reaparece para a família

Um idoso reapareceu para a família após ser “cremado” há alguns anos, provocando surpresa a todos. Zhuo Kangluo vivia em um asilo na China, até que, em 2014, desapareceu do local. Pouco tempo depois, um corpo foi encontrado à beira de uma estrada próxima, fazendo com que familiares e amigos reconhecessem o cadáver como sendo de Zhuo.

Segundo o “Daily Star”, o corpo foi cremado antes de ser feita uma autópsia, a pedido de um sobrinho do “falecido”.

No entanto, no ano passado, as autoridades de Chongqing ficaram alertas após descobrir que um homem estava “se passando” por Zhuo e preenchendo documentos. Um neto reconheceu Zhuo em uma foto e acionou a polícia.

O idoso foi localizado e se recusou a responder a qualquer pergunta dos investigadores antes que um recente exame de DNA mostrasse uma correspondência clara com o irmão, chocando a família.

Quando ficou diante dos parentes, Zhuo foi capaz de dizer os nomes de todos eles. A vida que o homem levou durante os anos em que esteve sumido ainda é um mistério. Agora, a polícia quer saber quem era o homem que foi cremado no lugar do idoso.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)