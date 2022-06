Homem ataca médica com faca em hospital; segurança teve corte na mão

Uma médica do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Fortaleza, foi atacada nesta quinta-feira (09) por um homem armado com uma faca. A profissional da saúde não foi ferida, mas um segurança que conteve o homem teve um corte na mão. As informações são do Diário do Nordeste.

Segundo o relato de testemunhas, o homem chegou bastante agitado no hospital, reclamando de dores. Na triagem, uma enfermeira tentou acalmá-lo e o encaminhou para o atendimento. Foi ao entrar na sala da médica que ele a atacou.

Antes que ele pudesse ferir a médica, o homem foi contido. A polícia militar foi acionada e o paciente foi encaminhado para um hospital de saúde mental. É possível ver em uma foto a sala com diversos móveis destruídos e materiais de uso médico espalhados.

Sala da médica que foi atacada por paciente em Fortaleza (Reprodução/GC Mais)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)