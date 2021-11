Homem arromba padaria, rouba 30 litros de refrigerante e coloca dentro de colchão; assista

Um homem foi flagrado arrombando a porta e roubando 15 refrigerantes de 2 litros, pertences e dinheiro de uma padaria localizada na rua São Clemente, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na madrugada do último sábado (13) e toda ação durou cerca de três minutos. As informações são do Ig.

Nas imagens, o suspeito aparece andando pelo lado externo do local, segurando um colchão, que foi utilizado para colocar os utensílios roubados. Ele faz força para arrombar a porta e logo em seguida consegue quebrar o vidro e entrar no local. As câmeras de segurança flagraram todo o ato e ainda mostraram o homem rasgando o colchão, tirando a espuma e colocando as garrafas de refrigerante dentro, assista:

Além dos refrigerantes, o suspeito levou cerca de R$ 1,5 mil, um aparelho celular e quebrou os monitores do caixa. A DP de Botafogo está investigando o caso e coletando informações para identificar o responsável.