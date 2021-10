Homem arromba loja de variedades, furta objetos e é preso em flagrante no interior do Pará

Anderson Vasconcelos de Sousa, vulgo "Gaguinho", foi preso na manhã da última segunda-feira (25), depois de ser flagrado por policiais militares com objetos que haviam sido furtados de uma loja de variedades localizada na avenida Santos Dumont, no centro de Jacareacanga, município do sudoeste do Pará. Uma pistola airsoft, caixas de som, relógios, entre outros itens foram apreendidos com o acusado.

Segundo apuração do portal Giro, a Polícia Militar informou que uma guarnição do 72º Pelotão de Jacareacanga, à frente o 1º Sargento Odenilson, fazia rondas ostensivas quando avistou o homem em atitude suspeita, carregando uma mala. Ele foi abordado e os militares resolveram fazer uma revista minuciosa.

Dentro da mala foram encontrados uma pistola airsoft – arma de pressão, não letal – e outros objetos como caixas de som, facas táticas, relógios inteligentes, pen drives, tablet e videogame. Ainda de acordo com a PM, os objetos seriam frutos de roubo.

Anderson teria relatado aos policiais que arrombou a porta de um estabelecimento comercial de variedades localizado na avenida Santos Dumont, utilizando uma chave de fenda. Diante dos fatos, o homem foi apresentado na Unidade Integrada ProPaz (UIPP) do município para realização dos procedimentos cabíveis.