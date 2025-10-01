'Homem-Aranha' é preso por abuso infantil e posse de pornografia infantojuvenil
Polícia Civil descobriu que o suspeito, que trabalhava como animador de festas, tinha 70 vídeos ilegais de abuso sexual infantil no computador
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (30) um animador de festas sob suspeita de abuso de vulnerável e por consumir e guardar conteúdos de pornografia infantojuvenil. A prisão ocorreu em Cascadura, na Zona Norte, e foi efetuada por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).
A investigação da DCAV começou após a denúncia de uma mãe. Ela procurou a delegacia após a filha relatar ter sido tocada de maneira inapropriada pelo animador, que estava fantasiado de super-herói durante uma festa na Zona Oeste do Rio em 2024. A criança, segundo as autoridades, se sentiu mal com o ocorrido.
VEJA MAIS
Durante o monitoramento do suspeito, os policiais descobriram que ele já havia sido mencionado por organismos internacionais por utilizar conteúdos ilegais. Com essa descoberta, a DCAV conseguiu autorização judicial para a apreensão dos aparelhos eletrônicos do homem, onde os materiais foram encontrados.
Provas do crime
De acordo com o G1, 70 vídeos de abuso sexual infantil foram encontrados nos equipamentos apreendidos, e há forte suspeita de que o armazenamento ocorra desde 2016. O suspeito teria se aproveitado da criança em três momentos diferentes na casa de festas.
Além das fantasias de super-herói, ele também usava as de mangás — quadrinhos japoneses. Na festa onde foi denunciado, ele vestia a fantasia de Homem-Aranha.
O animador de festas será encaminhado para uma audiência de custódia, onde será decidida a manutenção ou não de sua prisão. Em seguida, o indivíduo será transferido para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP).
(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA