'Homem-Aranha' é preso por abuso infantil e posse de pornografia infantojuvenil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta terça-feira (30) um animador de festas sob suspeita de abuso de vulnerável e por consumir e guardar conteúdos de pornografia infantojuvenil. A prisão ocorreu em Cascadura, na Zona Norte, e foi efetuada por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

A investigação da DCAV começou após a denúncia de uma mãe. Ela procurou a delegacia após a filha relatar ter sido tocada de maneira inapropriada pelo animador, que estava fantasiado de super-herói durante uma festa na Zona Oeste do Rio em 2024. A criança, segundo as autoridades, se sentiu mal com o ocorrido.

VEJA MAIS

Durante o monitoramento do suspeito, os policiais descobriram que ele já havia sido mencionado por organismos internacionais por utilizar conteúdos ilegais. Com essa descoberta, a DCAV conseguiu autorização judicial para a apreensão dos aparelhos eletrônicos do homem, onde os materiais foram encontrados.

Provas do crime

De acordo com o G1, 70 vídeos de abuso sexual infantil foram encontrados nos equipamentos apreendidos, e há forte suspeita de que o armazenamento ocorra desde 2016. O suspeito teria se aproveitado da criança em três momentos diferentes na casa de festas.

Além das fantasias de super-herói, ele também usava as de mangás — quadrinhos japoneses. Na festa onde foi denunciado, ele vestia a fantasia de Homem-Aranha.

O animador de festas será encaminhado para uma audiência de custódia, onde será decidida a manutenção ou não de sua prisão. Em seguida, o indivíduo será transferido para a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP).

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)