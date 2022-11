'Homem-Aranha' é morto a tiros por adolescente na 'Carreta da Alegria'

Bruno Vianna, de 26 anos, conhecido por se vestir como o personagem Homem-Aranha na "Carreta da Alegria", em Xaxim, interior de Santa Catarina, foi morto a tiros no último dia 10 de novembro. Na terça (22), um adolescente de 16 anos, suspeito de matar o animador, foi apreendido pela Polícia Cívil do Estado. As informações são d'O Tempo.

As investigações identificaram, ainda, que o adolescente agiu acompanhado de um jovem de 19 anos, que foi preso no dia do crime. Este último seria atual da ex-namorada da vítima, o que teria motivado o crime, segundo o delegado responsável pelas investigações, Wesley Costa. "O jovem teria se sentido traído e combinado o crime com o adolescente", explicou o delegado.

O crime ocorreu no local onde o animador descansava após um show da "Carreta". "Os dois foram até a 'Carreta da Alegria', onde a vítima estava dormindo. Eles chamaram por ele e, assim que ele apareceu, o adolescente que estava em posse da arma de fogo teria feito o disparo", completou o chefe da polícia.

Na busca e apreensão na casa do adolescente, os agentes encontraram porções de drogas, dinheiro e munição, o que provocou a instauração de um novo procedimento para apurar o envolvimento deste adolescente de 16 anos com ato infracional análogo ao tráfico de drogas.