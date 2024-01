Homem aproveita 'saidinha' do presídio para palestrar sobre recomeços em igreja

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 38 anos, na noite da última quinta-feira (11), que estava foragido por não retornar para o presídio após receber o benefício da “saidinha” de final de ano. A prisão aconteceu em uma igreja na cidade de Várzea Paulista, no interior de São Paulo.

O preso era o palestrante da noite e falava sobre recomeços. A polícia foi até o local após uma denúncia sobre a localização do foragido.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), os presos que não retornam às unidades após o período do benefício da “saidinha” passam a ser considerados foragidos da Justiça. Eles também perdem o benefício do regime semiaberto.

O detento foi levado para o Plantão Policial e retornará para o sistema prisional.