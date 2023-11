Beneficiados com 'saidinha' do Círio, 18 detentos não retornaram às unidades prisionais de Santarém

Dezoito custodiados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que foram contemplados com a saída temporária referente ao Círio, não retornaram às unidades prisionais de Santarém, no oeste do Pará. Ao todo, 241 custodiados da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) e da UCR Feminina de Santarém receberam o benefício.

Em nota, a Seap informou que a "saída temporária é um direito concedido por Lei para presos em regime semiaberto" e afirmou que faz buscas para localizar os custodiados. O portal O Impacto divulgou o nome de 17 dos 18 custodiados que não teriam retornado da saída temporária.

Confira quem são:

Alailson Nogueira Gomes

Alexandre Martins da Silva

Benailson Pereira dos Santos

Cid Duan da Silva Santos

Darlan Freitas da Conceição

Dhermerson Almeida da Silva

Ediclei Silva

Fabio Luciano Nascimento

Felipe de Almeida Pantoja

Gabriel Silva de Lima

Geovan Rally Vinente de Sousa

Igor da Luz Cardoso

Igor Edwartt Costa Monteiro

Jhonnatha de Oliveira Dias

Marcial Correia Avarenga Neto

Manuel Azedo Pereira Filho

Michael Henrique da Silva Muniz

Ajude a localizar os detentos

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.