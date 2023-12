Cerca de 23 presos não retornaram à prisão após a 'Saidinha de Natal'

A popularmente conhecida como 'Saidinha de Natal' permitiu que cerca de 1,8 mil detendos do Distrito Federal pudessem sair, temporariamente, para curtir o festejo com amigos e familiares. No entanto, 23 presidiários não retornaram para as unidades prisionais até o momento e dois deles se envolveram em novas ocorrências policiais.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF), 1.777 homens e 42 mulheres foram beneficiados pela nona saída temporária de 2023, entre os dias 22 e 26 de dezembro.

A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2023 da Vara de Execuções Penais (VEP-DF). Contempla custodiados do regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias.

