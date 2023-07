Pastor foi preso em igreja de Marabá por crime de homicídio

Um pastor da igreja evangélica que vinha atuando no município de Marabá, sudeste do Pará, foi preso na manhã desta sexta-feira (14), durante uma operação da Polícia Civil do Pará em parceria com a Polícia Civil do Maranhão. O homem estava como foragido da justiça pelo crime de homicídio qualificado, executado do Maranhão.

O homem não teve o nome identificado, apenas a idade, ele tem 37 anos e estava morando na cidade de Marabá. Ele cometeu o crime contra Jason Rocha dos Santos, na cidade de Açailândia, no Maranhão, em 13 de novembro de 2005.

De acordo com informações repassadas pela 9ª Delegacia Regional de Açailândia, aos portais de notícias, o pastor teria efetuado um disparo de arma fogo contra a vítima. Ainda segundo com a investigação, vítima e acusado estariam ingerindo bebidas alcoólicas em um bar, quando tiveram uma desavença e iniciaram agressões.

Após a briga, os dois teriam ido embora do estabelecimento, mas o pastor retornou ao bar, onde continuou a ingerir bebida alcoólica. Horas depois, a vítima passou em frente ao estabelecimento, quando, sem qualquer nova discussão, foi atingida por um disparo de arma de fogo vindo a óbito.

Após o episódio, o pastor fugiu da cidade, mas há um mês policiais civis maranhenses conseguiram localizar o paradeiro do foragido, no município paraense de Marabá. A informação foi repassada aos policiais civis da Delegacia de Homicídios de Marabá, que conseguiram localizar o homem em uma Igreja, onde ele seria pastor evangélico. O homem recebeu voz de prisão, nesta sexta (14), e foi encaminhado à delegacia de polícia, onde prestou depoimento e deve ser encaminhado ao Sistema Penitenciário do Maranhão.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará com o intuito de obter mais informações, mas até o fechamento não obteve resposta.