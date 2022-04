Governo dispensa teste da covid-19 para que brasileiros e estrangeiros entrem no país

Brasileiros ou estrangeiros não precisam mais apresentar testes para a detecção da covid-19 quando chegarem ao país. A regra é válida para os três meios, vias aérea, terrestre ou aquática. A medida foi liberada por meio de uma portaria do Governo Federal e publicada em edição extra do Diário Oficial da União, da sexta-feira (1º). Com informações da Agência Brasil.

Pelas normas em vigor, ainda é preciso apresentar o comprovante de vacinação. No caso dos viajantes vindos de avião, o passaporte vacinal deve ser apresentado à companhia aérea antes do embarque. Por vias terrestres, o documento será cobrado nos pontos de controle terrestre. Já no transporte aquaviário, o comprovante deverá ser apresentado antes do embarque ao operador ou responsável pela embarcação.

Ainda segundo a portaria, o Governo Federal liberou algumas exceções para a apresentação dos testes de rastreio da infecção.

Saiba quais são os casos liberados da apresentação do comprovante de vacinação em qualquer viagem

Pessoas alérgicas à vacina, por exemplo, e que tenham respaldado por laudo médico;

Pessoas não elegíveis para vacinação em função da idade;

Viajantes que entram no país por questões humanitárias;

Pessoas provenientes de países com baixa cobertura vacinal;

Brasileiros e estrangeiros residentes em território brasileiro, que não estejam completamente vacinados.

Saiba quando é dispensável o comprovante de vacinação em viagens via terrestre

Brasileiros e estrangeiros residentes em território brasileiro, que não estejam completamente vacinados;

Trabalhadores de transporte de cargas, incluídos motorista e ajudante, desde que comprovem adotar; equipamentos de proteção individual e medidas para mitigação de contágio indicadas pela Anvisa.

Recomendação para a entrada no Brasil com o teste de covid-19

Vale reforçar que os testes a serem apresentados nessas situações específicas precisam ter ‘resultado negativo ou não detectável’, do tipo teste de ‘antígeno ou laboratorial RT-PCR ‘, realizado em um dia antes do momento do embarque.