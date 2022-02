Aprovado pela Anvisa, autoteste deve estar disponível nas farmácias depois do carnaval

O Covid Ag Detect, autoteste produzido pela Eco Diagnóstica Ltda, empresa brasileira com sede em Nova Lima (MG), promete os primeiros lotes já para depois do carnaval. O produto foi aprovado nesta quarta-feira (23) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As informações são da Agência Brasil.

A empresa poderá comercializar o autoteste em todo o Brasil. O Covid Ag Detect consiste em um teste a partir de amostra coletada por um cotonete de nariz, pelo próprio consumidor.

Além do Covid Ag Detect, no dia 17 a Anvisa aprovou a comercialização do Novel Coronavírus Autoteste Antígeno, fabricado pela empresa CPMH Comércio e Indústria de Produtos Médicos-Hospitalares e Odontológicos.

A Anvisa afirma que o Covid Ag Detect atendeu a todos os critérios técnicos para a concessão do registro.

A Eco Diagnóstica informou em nota que já dispõe dos insumos necessários para começar a produzir o Covid Ag Detect a partir desta quarta-feira, na fábrica da cidade de Corinto (MG). Os primeiros lotes devem começar a chegar às farmácias após o carnaval, ainda no início de março.

“A empresa acredita que o autoteste vem agregar positivamente no combate ao coronavírus, funcionando como triagem para uma possível infecção e possibilitando o isolamento do indivíduo no caso do teste reagente”, disse a empresa em nota.

Quando pode usar o autoteste?

A Anvisa explica que o autoteste pode ser utilizado entre o primeiro e o sétimo dia do surgimento dos primeiros sintomas gripais (febre, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo, dores de cabeça e no corpo). Nos casos de pessoas que tenham tido contato com alguém infectado pelo novo coronavírus, mas que estejam sem sintomas, a orientação é para esperar por cinco dias e então fazer o autoteste.

Autoteste vale como atestado médico?

O resultado positivo do autoteste não vale como atestado médico, já que o diagnóstico precisa ser feito por um profissional de saúde.