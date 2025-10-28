Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

O governador do Rio de Janeiro (JR), Cláudio Castro, gravou um vídeo às 17h20, desta terça-feira (28), dentro do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, em que classifica a ação policial nas favaleas como "importante para o Rio de janeiro. "Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele.

Castro informou 60 pessoas mortas, que ele chamou de 'neutralizadas', 81 prisões e a apreensão de 75 fuzis. Ele diz no vídeo que fez a gravação para se dirigir às pessoas que estão voltando para casa no final da tarde e início da noite desta terça-feira.



"Eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que a nossa polícia está nas ruas.Nós já falamos com todas as concessionárias de transportes estaduais, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá das ruas até que a situação esteja completamente normalizada", garantiu o governador na gravação postada nas redes sociais.

"A gente não vai retroceder porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar mais livre você será. Você e sua família", finaliza ele no vídeo.