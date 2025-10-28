Capa Jornal Amazônia
Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

Cláudio Castro: "A gente não vai retroceder porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar mais livre você e sua família vão ser" (Foto: Agência Brasil)

O governador do Rio de Janeiro (JR), Cláudio Castro, gravou um vídeo às 17h20, desta terça-feira (28), dentro do Palácio Guanabara, sede do governo estadual, em que classifica a ação policial nas favaleas como "importante para o Rio de janeiro. "Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele.

Castro informou 60 pessoas mortas, que ele chamou de 'neutralizadas', 81 prisões e a apreensão de 75 fuzis. Ele diz no vídeo que fez a gravação para se dirigir às pessoas que estão voltando para casa no final da tarde e início da noite desta terça-feira.

"Eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que a nossa polícia está nas ruas.Nós já falamos com todas as concessionárias de transportes estaduais, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá das ruas até que a situação esteja completamente normalizada", garantiu o governador na gravação postada nas redes sociais.

"A gente não vai retroceder porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar mais livre você será. Você e sua família", finaliza ele no vídeo. 

Brasil

