Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Golpistas fingem ser 'ciganos', enganam mulher e levam R$ 2,4 mil para 'desfazer feitiço'

Vítima relatou à Polícia Militar que dupla alegou fazer 'desmanche de feitiço' antes de aplicar o golpe

Jennifer Feitosa
fonte

Imagem ilustrativa (Freepik)

A Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira (30) por uma moradora de Rio Bom, no norte do Paraná, que relatou ter sido vítima de um golpe de R$ 2,4 mil. Segundo a mulher, dois homens se apresentaram como “ciganos” e afirmaram que ela estaria sob efeito de um “feitiço”.

De acordo com o boletim policial, os suspeitos chegaram ao sítio da vítima em uma Fiat Toro branca e disseram que fariam o “desmanche da macumba” supostamente lançada sobre ela. Para realizar o falso serviço, pediram R$ 2,2 mil, mas a mulher acabou entregando R$ 2,4 mil por medo, conforme informou à polícia.

Suspeitos estavam em carro branco

A moradora afirmou ainda que a dupla já havia sido vista circulando nas proximidades da propriedade. Ela conseguiu descrever um dos suspeitos como tendo cerca de 1,80 metro de altura, barba, cabelos curtos e dentes de ouro.

VEJA MAIS

image Pai é preso por inventar tumor cerebral em filho para arrecadar dinheiro nas igrejas
Homem e filho mais velho arrecadaram cerca de R$ 100 mil e usavam o caçula da família para aplicar golpe

image Idoso perde R$ 32 mil em golpe ao acreditar estar namorando com Juliana Paes
Familiares da vítima denunciaram o caso à polícia, que alerta sobre golpes com perfis falsos de famosos e uso de vídeos manipulados

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado à Polícia Civil, que segue investigando o paradeiro dos suspeitos.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

golpe
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Política

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Texto será enviado para sanção do presidente Lula

30.10.25 19h03

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

MAIS LIDAS EM BRASIL

GRAVIDEZ SILENCIOSA

Jovem descobre que teve um filho cinco dias após o parto: 'Foi um choque'

Gravidez silenciosa surpreendeu Annalice Nascimento de Melo, de 21 anos, em Natal; bebê prematuro nasceu com 34 semanas

30.10.25 22h53

BRASIL

Homem é preso por fazer a própria filha de escrava sexual

A menina de 16 anos pediu ajuda a um tio e a duas professoras, que acionaram o Conselho Tutelar

30.10.25 9h20

BRASIL

Homem é resgatado de cárcere após mais de um ano como escravo sexual de traficante

A localização da vítima só foi possível após o recebimento de uma denúncia feita de forma anônima. Autor do crime foi preso em flagrante

30.10.25 9h06

OPERAÇÂO CONTENÇÃO

VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

28.10.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda