Golpistas fingem ser 'ciganos', enganam mulher e levam R$ 2,4 mil para 'desfazer feitiço'

A Polícia Militar foi acionada na tarde de quinta-feira (30) por uma moradora de Rio Bom, no norte do Paraná, que relatou ter sido vítima de um golpe de R$ 2,4 mil. Segundo a mulher, dois homens se apresentaram como “ciganos” e afirmaram que ela estaria sob efeito de um “feitiço”.

De acordo com o boletim policial, os suspeitos chegaram ao sítio da vítima em uma Fiat Toro branca e disseram que fariam o “desmanche da macumba” supostamente lançada sobre ela. Para realizar o falso serviço, pediram R$ 2,2 mil, mas a mulher acabou entregando R$ 2,4 mil por medo, conforme informou à polícia.

Suspeitos estavam em carro branco

A moradora afirmou ainda que a dupla já havia sido vista circulando nas proximidades da propriedade. Ela conseguiu descrever um dos suspeitos como tendo cerca de 1,80 metro de altura, barba, cabelos curtos e dentes de ouro.

O caso foi registrado como estelionato e encaminhado à Polícia Civil, que segue investigando o paradeiro dos suspeitos.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)