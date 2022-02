Golpista tenta enganar idosa mas fica com pena e desiste

Um criminoso tentou enganar uma idosa ao se passar pela filha dela e pedir dinheiro por meio de um aplicativo de mensagem. A senhora lamentou e disse que não poderia ajudar por conta de problemas de saúde e o golpista desistiu do crime. As informações são do G1 nacional.

Laís Biagi, moradora de Lençóis Paulista (SP), compartilhou nas redes sociais a mensagem que a avó, de 64 anos, recebeu do criminoso. Ele disse que precisava de R$ 2.400, para pagar produtos que pensava em revender.

Mensagem enviada pelo golpista (Reprodução/ Redes Sociais)

“Ele se passou pela minha mãe, disse que tinha quebrado o celular e que precisava comprar produtos para revender. Nisso, minha avó disse que não tinha condições de ajudar, pois não sabia fazer Pix e não tinha dinheiro”

A justificativa da avó para o ocorrido é que ela havia desmaiado, passado por exames e aguardava outros para resolver um problema no coração recém descoberto. A idosa lamentou não poder ajudar a suposta filha, o que despertou um sentimento de dó e compaixão no golpista.

“Sou golpista, tá. Estou se passando pela sua filha. Vi pela nossa conversa que a senhora está passando por muitos problemas de saúde. Então, eu não vou te roubar, tá bom, a senhora não merece levar esse golpe. A senhora é uma mãe maravilhosa com certeza”, escreveu o ladrão na mensagem.

A jovem também explica que descobriu todo o ocorrido quando a avó Laura ligou para uma tia na tentativa de achar uma solução para o suposto problema da filha, já que ela mesma não poderia ajudar com o dinheiro.

*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política.