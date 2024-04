Golpista atrai vítimas com anúncios falsos no Facebook e faz mulher perder R$ 2 mil

Um golpista está atraindo vítimas com anúncios falsos de aparelhos celulares nas redes sociais. Uma das vítimas, a assistente administrativa Dayana Rodrigues, de 25 anos, perdeu R$ 2 mil ao tentar comprar um iPhone 13 no Marketplace do Facebook na última quarta-feira (10). A compradora alega ter feito o pagamento via Pix, mas não recebeu o celular.

Dayana conta que não desconfiou do golpe, pois o vendedor, que se identificava como Alexandre Oliveira Tavares, fez vídeos mostrando o aparelho, indo aos Correios para enviá-lo e até mesmo emitiu uma nota fiscal. No entanto, após tentar rastrear o celular com o comprovante de pagamento, Dayana descobriu que o nome no recibo era de Marina Oliveira Barbosa da Silva, e não de Alexandre. Ao ir aos Correios, a funcionária confirmou que a nota fiscal também era falsa.

VEJA MAIS

A vítima tentou contato com o golpista, sem sucesso. Uma amiga de Dayana, fingindo estar interessada no produto, entrou em contato com o vendedor, que enviou os mesmos vídeos utilizados para enganar Dayana. O golpista segue no Facebook vendendo o mesmo aparelho.

Desesperada, Dayana registrou um boletim de ocorrência na delegacia e espera reaver o valor perdido. A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 5ª DP (Mem de Sá) e que agentes estão buscando identificar e prender o golpista. A Meta, dona do Facebook, alerta que atividades com o objetivo de enganar, fraudar ou explorar terceiros não são permitidas na plataforma. A empresa informou que trabalha para aprimorar a tecnologia da rede social para combater atividades suspeitas e recomenda que os usuários denunciem qualquer conteúdo que acreditem ir contra os padrões da comunidade do Facebook, Instagram e publicidade da Meta.