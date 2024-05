Golpe do sofá: Homem é preso com 26 ocorrências de estelionato

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de cometer quase 30 crimes de estelionato, popularmente conhecidos como o "golpe do sofá". A prisão foi realizada nesta quinta-feira (23/5) pela 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) do Distrito Federal.

Jeorge Michael Batista de Oliveira, de 31 anos, foi alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Brasília, foi capturado após uma intensa investigação. Segundo a PCDF, foram registradas 26 ocorrências contra ele, todas relacionadas a crimes de estelionato ocorridos entre junho de 2023 e abril de 2024 em várias regiões administrativas do DF.

O estelionatário utilizava sempre o mesmo modus operandi: apresentando-se como proprietário da empresa JM Móveis, supostamente especializada na reforma de estofados em Santa Maria, ele induzia as vítimas a pagarem por serviços de reforma e venda de móveis planejados. Após receber o valor combinado, ele não entregava as mercadorias dentro do prazo, apropriando-se do dinheiro e deixando as vítimas no prejuízo.

A JM Móveis acumulava processos na Justiça Cível por descumprimento de acordos comerciais e diversas ocorrências registradas por clientes lesados, muitos deles servidores públicos. Jeorge Michael atraía as vítimas publicando fotos de móveis reformados no perfil da empresa, prometendo trabalho de excelência e rapidez. Porém, dias depois, as vítimas percebiam que haviam caído no golpe do sofá.