Estelionatário pede comida por delivery com pix falso e recebe a polícia para prendê-lo em Marabá

Um homem identificado como Sávio Reis Lima, de idade não revelada, foi preso na última quinta-feira, no município de Marabá, sudeste paraense, suspeito de estelionato envolvendo o método de transferência bancária "pix". A prisão foi executada após mais um golpe, onde ele pediu comida por meio de delivery com adulteração de comprovante de pagamento. Por meio de acionamento de uma vítima, a Polícia Militar identificou o endereço de Sávio e apareceu no local onde ele estava esperando a refeição. As informações foram apuradas e divulgadas por meio do site Correio de Carajás nesta sexta-feira (23).

Para os golpes, Sávio Reis Lima utilizava o nome de "Lucas Dias Sá" e fazia pedidos on-line em um restaurante de Marabá. Ao todo, ele consumiu um total de R$ 2.300 usando de uma falcatrua digital para lesar o dono do estabelecimento.

A prisão ocorreu por volta das 22h da quinta-feira (22). Por meio do serviço de denúncia do 190, a Polícia Militar foi acionada pela vítima do golpe, que percebeu que o criminoso estava adulterando o comprovante de pagamento dos vários pedidos que fazia há um tempo.

A situação foi repassada à guarnição responsável pelo assunto e Sávio acabou por não receber o prato solicitado, mas os PMs, que chegaram até ele por meio do endereço dado pelo próprio ao fazer o pedido.

Morador da rua São Paulo, no bairro Belo Horizonte, núcleo Cidade Nova, Sávio confessou ter mandado os comprovantes de pix falsos por meio do WhatsApp para o restaurante e, ainda, que vendia as refeições que pedia. Diante da situação, ele foi conduzido à delegacia e se encontra à disposição da justiça.