Idosa perde R$ 200 mil após golpe de 'Arnold Schwarzenegger'; entenda!

Uma idosa de 74 anos foi enganada e perdeu mais de mais de R$ 200 mil, após um golpista se passar pelo ator estadunidense Arnold Schwarzenegger. A vítima, de Caraguatatuba, no litoral de São Paulo, acreditava que seria ressarcida depois de depositar as quantias em dinheiro na conta do suposto ator.

De acordo com informações dos advogados de defesa, a idosa acreditava estar conversando com o ator. O golpista, que estava se passando por Arnold, afirmou que passava por um momento de 'necessidade' e prometeu que todo o dinheiro seria devolvido. A vítima chegou a vender a casa, o carro e a fazer empréstimos para ajudar o suposto ator.

Os prints anexados no processo mostram uma parte da conversa da vítima com o golpista, que conversava em inglês com a idosa e a chamava de ‘querida’. Veja:

(Reprodução)

Um deles retrata o momento em que a idosa se dá conta de que foi vítima de um golpe. Ela chega a citar o nome de uma empresa que os criminosos usaram para fazer o suposto transporte do dinheiro que iria ressarcir-lá.

(Reprodução)

Em outro momento, a idosa afirma que chegou a ser ameaçada por não pagar a casa e diz que a situação “não está nada boa.

(Reprodução)

Atualmente, a defesa da idosa está com um processo na justiça e pede que ela receba o dobro do valor perdido no golpe, além de R$ 30 mil de indenização por danos morais. Mas até o momento, ainda não há decisão por parte do órgão.