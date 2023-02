Glória Maria tomava 80 comprimidos por dia e 'chá milagroso' para cuidar da saúde

A jornalista Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira (2), aos 73 anos, tomava 80 comprimidos de vitaminas por dia. O hábito foi revelado durante uma entrevista ao apresentador Jô Soares.

“De manhã, eu tomo umas 35 de uma vez. À tarde, umas 20. À noite, outras 20. Vitamina A dizem que é bom para pele e unha, e para as articulações. A vitamina C, para reforçar o sistema imunológico. Tomo o abecedário inteiro. Vitamina A, B, C, D, E, F. Às vezes eu encho um pratinho ou um pires com elas e viro a Mulher Maravilha”, detalhou a jornalista.

Além das suas vitaminas, a repórter carioca contou que também tomava um “chá da Tailândia”, feito para prevenir rugas:

“Na verdade, ele é feito com ninho de passarinho. Eu mesma preparo e tomo, quente ou frio. Quando percebi que os asiáticos não tinham rugas, comecei a tomar também”, contou.

Apresentadora lutava contra o câncer desde 2019

A apresentadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019, mas tratou a doença com sucesso. Entretanto, recebeu um diagnóstico de metástase no cérebro e precisou realizar uma cirurgia para retirada do tumor. O procedimento foi um sucesso, mas novas metástases surgiram.

A jornalista realizou diversos tratamentos, tendo sido internada em janeiro deste ano. Entretanto, os procedimentos pararam de fazer efeito, resultando no falecimento de Glória Maria nesta quinta-feira.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)