Gêmeos de 1 ano e 5 meses morrem após serem esmagados por fogão

Duas crianças gêmeas morreram após serem esmagadas por um fogão enquanto estavam sozinhas em casa, na tarde da última quinta-feira (7), em Ribeirão das Neves, Belo Horizonte (MG). A mãe foi presa acusada de abandono de incapaz. Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 20 anos, teria deixado as crianças de um ano e cinco meses sozinhas por volta de 12h30, para levar os outros dois filhos para almoçar na casa da avó. Com informações do G1.

No entanto, ela só retornou três horas depois e já encontrou os dois bebês debaixo do fogão e sujos com óleo que estava dentro de uma panela. A mãe afirma que a gordura não estava quente.

A perícia da Polícia Civil apontou que a possível causa da morte foi a queda do eletrodoméstico em cima dos bebês, pois ambos apresentavam marcas idênticas no tórax.

A PM foi acionada pela tia das vítimas. Em depoimento, a avó das crianças informou que a filha chegou na casa dela com um deles no colo para se certificar se a criança estava viva ou morta. Entretanto, ela saiu da residência para aguardar os policiais quando percebeu que o irmão gêmeo também havia falecido.

Populares queriam linchar a mulher. O pai das crianças disse que a esposa "corrigia os bebês de forma firme, mas sem maus-tratos”, conforme boletim de ocorrência.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)