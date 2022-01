Garis viralizam na web ao usar armas para escoltar caminhão de coleta

Um vídeo compartilhado originalmente em 2021 viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (18). Nele, um trio de garis aparece escoltando um caminhão de lixo com armas de brinquedo. A cena foi gravada à época porque associava o modo como os coletores correm, quase em sincronia, para recolher os sacos com os resíduos e lançá-los dentro do caminhão à cena de um filme de ação. A montagem divertiu os usuários da web e desta vez ganhou uma nova abordagem: “O bairro onde você mora é tranquilo?”, diz a legenda do conteúdo.

De acordo com o autor da publicação original, a brincadeira dos garis registrada no vídeo foi apenas uma forma de tornar a rotina de trabalho mais leve e divertida.

( Estagiária Amanda Martins, sob supervisão de Ádna Figueira)