Funcionários da Enel tentam derrubar portão de casa em SP; assista

Na quarta-feira (20), funcionários terceirizados da fornecedora de energia Enel tentaram derrubar o portão de uma casa em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento de discussão com um grupo de cerca de 10 trabalhadores em frente ao imóvel.

“Tá gravando aí, vai sobrar para você”, diz um dos instaladores elétricos. “Quem tiver filmando vai ficar sem luz”, afirma outro homem.

Em outra gravação, os funcionários estão bem próximos à casa e 2 deles tentam derrubar o portão. É possível ouvir alguém falando: “Calma aí, cara”.

A empresa responsável por terceirizar os trabalhadores é a 3C Services.

Em nota, a Enel disse que o ocorrido é “inadmissível” e que, por conta disso, os trabalhadores foram afastados da empresa. “A distribuidora adotará ainda todas as demais medidas cabíveis, como aplicar as penalidades previstas no contrato com a empresa prestadora de serviços”, disse o comunicado.