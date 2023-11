CPI da Enel: reunião na Assembleia Legislativa registra duas quedas de energia

Nesta terça-feira (14), começou a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel, para apurar irregularidades e práticas abusivas cometidas pela empresa no intervalo de 2018 até 2023. Durante a reunião, houveram duas quedas de energia.

A primeira queda aconteceu minutos antes da CPI começar. A segunda, logo após o início da sessão. De acordo com os deputados, dois apagões também foram registrados na segunda (13), pouco antes do Congresso de Comissões.

Por meio de nota, a Enel afirmou que a oscilação de energia na Alesp "não tem relação com a rede de distribuição da companhia".



Presidente da Enel SP

Os presidentes da Enel São Paulo, Max Xavier, e Enel Brasil, Nicola Cotugno, foram convocados pelos deputados para prestar esclarecimentos durante as reuniões da CPI.

Max Xavier participa da reunião desta terça e Cotugno será ouvido na quinta (16).

A reunião de hoje foi marcada por inúmeras reclamações e acusações feitas pelos parlamentares e por prefeitos da Região Metropolitana, que foram convidados a participar.



O prefeito de Taboão da Serra citou um conjunto habitacional, com mais de mil residências, que ficou mais de um ano sem energia, funcionando com geradores, esperando atendimento da Enel.

José Aprígio (Podemos) chegou a classificar o serviço da Enel no município como "porcaria".



Histórico

A CPI da Enel foi instaurada na Alesp em maio deste ano. Os presidentes da concessionária já tinham sido convidados a comparecer às reuniões - o que não fizeram.

Após o temporal da semana passada, que deixou 8 mortos e milhares de pessoas sem luz por quase sete dias, os dois gestores foram convocados a prestar esclarecimentos.



Cobranças e investigação

Na semana passada, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) se reuniu com o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) para cobrar explicações sobre os problemas no fornecimento de energia.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) abriu uma investigação para apurar se houve omissão da concessionária Enel no restabelecimento de energia para os consumidores da Região Metropolitana de São Paulo.



A Defensoria Pública de São Paulo também enviou um ofício à Enel pedindo esclarecimentos sobre a interrupção de energia elétrica na capital.



Mortes

Das oito pessoas que morreram em decorrência das fortes chuvas, cinco foram atingidas por queda de árvores.

