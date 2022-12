Inconformados com falta de luz, moradores ‘sequestram’ equipe de concessionária de energia em SP

Uma equipe da concessionária de energia Enel foi impedida por moradores da rua dos Gusmões, na Santa Ifigênia, centro de São Paulo, de deixar a região sem realizar reparos na rede elétrica. A falta de luz na área já durava 72 horas e foi provocada pelo furto de cabos. O problema teve início por volta das 14h da última quinta (1°) e só foi solucionado após a confusão, no meio da tarde de domingo (4). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Moradores relataram que os funcionários da Enel alegavam faltava segurança para permanecer no local e solucionar o problema. "Eles estavam em uma rua, quando uma vizinha os viu e nos avisou. Falaram que estavam com o nosso protocolo, mas que não iriam à nossa rua, porque estava cheia de usuários. Daí nós falamos que não iriam sair de lá enquanto não resolvessem o nosso problema", contou a pedagoga Paula Oliveira, 48.

A rua dos Gusmões é abrigo para um dos grupos de dependentes químicos da cracolândia na região central. Os moradores não aceitaram os argumentos dos trabalhadores e se dividiram em dois grupos – um segurou os funcionários da distribuidora, outro foi em direção à base da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que ficava nas proximidades.

VEJA MAIS

"Total descaso. Se não fôssemos nós, moradores, quase que sequestrar uma equipe, eles simplesmente não teriam feito o serviço, alegando falta de segurança, sendo que poderiam ter ido até o quartel, que fica muito perto, e pedido auxílio", completou Paula Oliveira.

Segurança

Em nota, a Enel confirmou que o atraso no reparo ocorreu devido à insegurança na região. Segundo a empresa, o local concentra 42% dos 219 casos de furtos de cabos subterrâneos na capital neste ano.

A concessionária afirma também que trabalha constantemente para combater e impedir a ação de criminosos no furto de cabos de energia, com ações de automação, aplicação de travas e ronda periódica. Na rua Santa Efigênia, segundo a empresa, são registrados, em média, 12 furtos de cabos de energia por mês.

Sobre a confusão na rua dos Gusmões, a Enel informou que os técnicos identificaram risco à integridade física deles por causa da hostilidade com que foram recepcionados por usuários de drogas e/ou traficantes que estavam na rua, quando chegaram para realizadar os reparos. Diante disso, a equipe recurou e solicitou apoio da GCM.

Porém, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que não procedem as informações de que a guarda tenha recebido pedido da Enel para escoltar seus funcionários em reparos da fiação na região central. Segundo a pasta, no sábado (3), duas moradoras de um condomínio na rua dos Gusmões solicitaram apoio à GCM, pois estavam havia vários dias sem energia elétrica. Porém, os agentes afirmaram que "atuam no patrulhamento comunitário e preventivo da região, 24h por dia".

Já a Secretaria de Segurança Pública declarou que a Polícia Civil, em conjunto com a GCM, prestou apoio aos funcionários da concessionária e que o trabalhos foram finalizados, com a energia sendo restabelecida nesta segunda (5).