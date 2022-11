Apagão atinge 13 municípios do Amapá antes da estreia do Brasil na Copa

Pelo menos 13 dos 16 municípios do Amapá tiveram um apagão poucas horas antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo. De acordo com o portal UOL, a energia elétrica foi restabelecida às 16h12.

Por meio de nota, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) Equatorial Energia, concessionária local, informou que o problema teria sido provocado por uma ocorrência na linha de transmissão de 230 KV no trecho Laranjal do Jari/Macapá. Equipes estão trabalhando para recomposição das cargas. Apenas Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari não foram afetados pelo apagão. O caso será investigado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Em novembro de 2020, o Amapá enfrentou problemas com apagões, quando a subestação de energia elétrica de Macapá, capital do Estado, pegou fogo e provocou um blecaute em 13 dos 16 municípios. Na época, eles só tiveram o fornecimento reestabelecido após 22 dias, o que resultou no adiamento das eleições municipais daquele ano.

Leia o comunicado na íntegra

A CEA Equatorial informa que a falta de energia registrada na tarde desta quinta-feira, 24, foi ocasionada por uma ocorrência na linha de transmissão de 230 KV no trecho Laranjal do Jari/Macapá. A situação afetou 13 dos 16 municípios, com exceção de Oiapoque, Laranjal do Jari e Vitória do Jari. A empresa está em contato com a responsável pela transmissão e com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e está tomando as medidas necessárias para a recomposição das cargas para que seja normalizado o fornecimento do serviço aos clientes.