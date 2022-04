Funcionária de lotérica cobra carro prometido por apostador do bolão que premiou 44 na Mega-Sena

Uma funcionária da lotérica onde foi feita a aposta ganhadora da Mega-Sena do último sábado (2) afirma que um dos ganhadores do bolão vencedor de R$ 122 milhões que foi dividido entre os 44 funcionários de uma empresa portuária em Santos (SP), prometeu que daria um carro a ela caso levasse o prêmio. As informações são do portal G1 Santos.

A operadora de caixa Luciana Pereira, de 42 anos, contou nesta quarta-feira (6) ao G1 que o apostador esteve na lotérica Santo & Santo no último sábado por volta das 11h. "Só me lembro da fisionomia dele, que veio sozinho apostar. Ele me disse ‘se a gente ganhar vamos te dar um carro'", lembra.

Funcionária da lotérica há sete anos, ela afirma que a promessa não a surpreendeu, já que diariamente os operadores ouvem as mais diversas histórias de apostadores. "Eu falei: 'Opa, que Deus abençoe vocês'. Ele não chegou a prometer um carro novo e chique, só falou que iria trazer, mas não disse qual", brinca.

O dono da lotérica, que prefere não ser identificado, afirma que chegou a ouvir algo sobre a promessa feita à funcionária. "Mas, como todos falam isso, não me atentei".

Na segunda-feira (4), os 44 profissionais contemplados não apareceram na empresa para trabalhar . O G1 apurou que, entre os vencedores, há faxineiros, técnicos de diversos setores e até mesmo executivos. Cada ganhador receberá R$ 2.786.981,17. Se esse valor fosse colocado na poupança, renderia cerca de R$ 15,4 mil ao mês.

Luciana afirma agora que está esperando o carro e que ainda tem esperanças. “Foi um pouco de sorte minha, mas 90% foi o número deles, é claro”, diz ela.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)