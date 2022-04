Trinta trabalhadores que ganharam na Mega-Sena em Santos já resgataram R$ 83,6 milhões após confusão

De acordo com a Caixa Econômica Federal, integrantes do grupo de empregados sortudos de Santos (SP) que levaram sozinhos R$ 122,6 milhões no sorteio da mega sena, já foram à Caixa retirar o prêmio de R$ 2,7 milhões cada. Dos 44 vencedores do bolão, 30 já foram buscar a bolada. Isso deixa ainda R$ 39 milhões à espera de sortudos e coloca R$ 83,6 milhões para circular. As informações são do portal Estado de Minas.

No último sábado (02), o grupo se envolveu em uma confusão após o vazamento dos dados pessoais dos vencedores do concurso 2468 feito por colegas de empresa. Na data do resultado, pessoas que não participaram do bolão premiado, se desesperaram e acabaram colocando na internet informações pessoais como telefone e perfis de redes sociais dos novos milionários.

