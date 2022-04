Jogos Online: veja como se inscrever grátis no torneio e as datas das classificatórias

Os fãs de esportes eletrônicos têm a oportunidade de se inscrever para participar das próximas etapas classificatórias on-line do São Paulo Jogos de E-Sports 2022 (SPJE). Além disso, os melhores classificados ainda terão a chance de garantir uma vaga nas grandes finais presenciais, que acontecerão em junho, no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

Os jogadores que conseguirem chegar a final - que será presencial - além de disputar partidas decisivas de Free Fire, FIFA, Tom Clancy’s Rainbow Six e Just Dance, também poderão aproveitar outras diversas produções e atrações no evento.

Quem pode participar da SPJE?

A competição é destinada a todos os alunos de Instituições de Ensino (básico ou superior) do Estado de São Paulo. Para se inscrever, os jogadores devem ter 14 anos completos até o momento da inscrição (exceto Rainbow Six, que é 16 anos ou mais). Todos os estudantes podem se inscrever gratuitamente.

O torneio será dividido em três etapas:

Qualificatórias - serão de maneira online

- serão de maneira online Classificatórias/eliminatórias - serão presenciais e online

- serão presenciais e online Final - será presencial

Quando serão as etapas qualificatórias online da competição?

As etapas qualificatórias serão online.

Veja o calendário:

Free Fire (eliminatória 1) - Encerrada

(eliminatória 1) - Encerrada FIFA - Encerrada

- Encerrada Free Fire (eliminatória 2) - 23 de abril e 24 de abril

(eliminatória 2) - 23 de abril e 24 de abril Rainbow Six Siege - 30 de abril e 1 (primeiro) de maio

- 30 de abril e 1 (primeiro) de maio Free Fire (eliminatória 3) - 07 e 08 de maio

As inscrições para cada uma delas terminam sempre na quarta-feira anterior às disputas (20/04 e 4/05, respectivamente). Já a próxima etapa do torneio de Rainbow Six: Siege ficará com inscrições abertas até o dia 27 de abril.

Como se inscrever no SPJE?

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo site do SPJE ou pelo aplicativo oficial do SPJE. A iniciativa é destinada exclusivamente a estudantes do ensino básico e superior, público ou privado, do estado de São Paulo.

Quando serão as etapas classificatórias/eliminatorias da competição?

Quem não conseguir se classificar para as finais pelas eliminatórias online poderão tentar novamente nas etapas classificatórias presenciais, que serão realizadas nas seguintes datas, em locais ainda não divulgados:

Etapa Interior de São Paulo - 14 e 15 de maio

Etapa Zona Sul de São Paulo - 21 e 22 de maio

Etapa Zona Norte de São Paulo - 28 e 29 de maio

Etapa Zona Leste de São Paulo - 4 e 5 de junho

Etapa Zona Oeste de São Paulo - 11 e 12 de junho

Das classificatórias online realizadas até o momento, oito vagas já foram preenchidas para a final de Free Fire e uma para a final de FIFA. Just Dance terá apenas etapas presenciais.

Quando será a final da SPJE?

A grande final da competição será no Ginásio do Ibirapuera, no dia 26 de junho.