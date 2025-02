Francês viraliza com vídeo sobre brasileiros na academia: “Não fedem”

O vídeo de um francês que está morando no Brasil tem feito sucesso nas redes sociais desde sua publicação na semana passada. Na gravação, Maxime Marquette afirma estar “chocado” com um detalhe que percebeu ao frequentar uma academia no país: as pessoas não fedem.

“Pessoal, eu sou francês e reparei uma coisa na academia [no Brasil] que é muito interessante: não fede aqui. Não fede. Acabei de passar na frente de pessoas que malharam, correram, e não fedem”, diz Marquette, que se mudou para o Brasil e é casado com um brasileiro com quem vive em São Paulo.

Os brasileiros, conhecidos pelo hábito de higiene, reagiram com bom humor ao comentário. “A gente toma banho, querido”, “É proibido feder nesse país… tá na lei”, “Usamos duas tecnologias: roupa limpa e banho todos os dias”, “Precisamos colonizar a França e importar ideais revolucionários pra eles: tomar banho” e “Os portugueses roubaram nosso ouro, mas não roubaram nossa higiene” foram algumas das observações feitas.

“Fiquei 10 anos sem ir ao Brasil e tinha me esquecido como que as pessoas são cheirosas. Em plena tarde de 35 graus, as pessoas no supermercado estavam com cheiro de banho tomado”, comentou a dona de um perfil, que também parecia estrangeira.

E também não faltaram críticas de brasileiros aos hábitos dos franceses: "Agora tô imaginando como é o cheiro de uma academia na França...", "Eu fui no Louvre no inverno, fiquei chocada que mesmo todo mundo arrumado… o cheiro", "Amigo, aqui no Brasil a gente toma banho todo dia, muitos dias tomamos dois, fica diferente, sem aquele cheiro do metrô de Paris", "Eu fico sempre chocado quando entro em algum lugar fechado na França. Sempre tem um cheiro de cc bravo, sala de aula, metrô, discoteca", rebateram.

O vídeo já ultrapassou 2 milhões de visualizações, 135 mil curtidas e acumula mais de 112 mil comentários.