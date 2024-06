Fim dos tempos? Lua cheia vermelha é vista em cidade brasileira; entenda

Na noite da última segunda-feira (24), moradores do Mato Grosso do Sul tiverem uma surpresa quando olharam para o céu e se depararam com uma a lua cheia vermelha. No vídeo, registrado pelo fotógrafo JD Dervalho, em Aquidauana, próximo a Corumbá, é possível ver a lua vermelha. Veja;

Isso acontece porque Corumbá é o município da região do Pantanal mais afetado pelos incêndios que estão acontecendo no estado.

De acordo com dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (Lasa), da UFRJ, em Mato Grosso já foram registrados mais de 3 mil focos de incêndios, entre o dia 1º de janeiro e 24 de junho deste ano. Ao todo, cerca de 627 mil hectares do território pantaneiro foram consumidos pelo fogo somente neste ano.

Segundo a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim, a falta de chuva e o acúmulo de partículas poluentes no ar fazem com que a coloração da lua se transforme. Essa mudança de coloração tem total influência dos incêndios e da poluição do ar, ou seja, quanto mais poluído o ar, mais vermelho é o tom da lua.

“Quando você tem muitos dias um ar parado, a poluição começa a ficar concentrada. Pode ser que esse efeito da lua vermelha diminua nos próximos dias, mas ainda tem muito inverno ainda pela frente, muita secura, muita poeira no ar para ficar concentrada. Infelizmente, esse é o inverno em que nós vamos ter menos chuva do que o normal”, disse a meteorologista.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)