Sonda chinesa retorna para a terra com amostras inéditas do lado oculto da lua

A sonda chinesa Chang'e-6 pousou com sucesso na terra e trouxe novas amostras da Lua. A aterrissagem bem-sucedida fez com que a China se tornasse o primeiro país a coletar amostras do lado oculto da lua.

A sonda ficou no espaço por 53 dias e retornou para a terra nesta terça-feira (25), por volta das 14h06, (3h06, em Brasília).

A Chang'e-6 pousou no lado oculto do satélite terrestre no dia 2 de junho e conseguiu concluir as pesquisas em apenas dois dias. A alunissagem ocorreu na bacia de Aitken, uma das maiores crateras de impacto conhecidas no sistema solar. A coleta aconteceu através de um braço robô e de um perfurador, que ajudaram a sonda a extrair amostras da Lua.

Cientistas afirmam que a parte oculta da lua tem um grande potencial de estudo. Isso porque, segundo eles, a parte que não podemos ver não está coberta por antigos fluxos de lava. Além disso, o material coletado pela sonda chinesa poderá fornecer pistas sobre como a Lua se formou.

Próximo passo

Até 2030, a China planeja enviar pessoas até a lua, além de ter a ambição de construir uma base superficial no satélite natural. Nos últimos 10 anos, o governo do país asiatico fez grandes investimentos no programa espacial. Tudo isso com o objetivo de desenvolver tecnologia suficiente para se aproximar de Estados Unidos e Rússia.

Enquanto isso, os Estados Unidos acreditam que o programa espacial chinês esteja sendo utilizado como cortina de fumaça para ocultar os verdadeiros objetivos do país.