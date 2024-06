Foguete Starship da SpaceX pousa pela 1ª vez em quarto voo de teste

O foguete Starship, da SpaceX, destinado a viagens à Lua e a Marte, amerissou com sucesso no Oceano Índico pela primeira vez nesta quinta-feira (06.06), informou a empresa após um voo de teste que durou aproximadamente uma hora. "Pouso confirmado!" afirmou a equipe da SpaceX na rede social X. No entanto, durante a transmissão ao vivo, foi possível perceber a nave perdendo pedaços pouco antes de encerrar sua viagem.

"Parabéns e muito obrigada às extraordinárias equipes da SpaceX", escreveu Gwynne Shotwell, número dois da empresa de Elon Musk, no X.

O sistema de lançamento mais potente já construído decolou em seu quarto voo de teste da base em Boca Chica, no estado do Texas, às 7h50 (9h50 em Brasília).

Um de seus principais objetivos era conseguir um retorno à atmosfera mais controlado do que os observados em seus três testes anteriores, que terminaram em explosões.

Meta: a Lua

A empresa de Musk desenvolve Starship lançando rapidamente protótipos livres de carga para corrigir os problemas detectados em voo.

A nave espacial será utilizada para transportar astronautas da Nasa à Lua pela primeira vez desde 1972. Por esta razão, a agência espacial americana está acompanhando de perto o seu desenvolvimento.

"Parabéns à SpaceX por este voo de teste bem-sucedido do Starship. Estamos um passo mais perto de devolver a humanidade à Lua", declarou o diretor da Nasa, Bill Nelson, nesta quinta-feira.

O foguete é composto por duas partes: a do propulsor Super Heavy, em cima, e o foguete Starship, o maior e mais poderoso já construído.

Poucos minutos após a decolagem, o Super Heavy se separou da nave e iniciou seu retorno à Terra. Em seguida, pousou com sucesso pela primeira vez no Golfo do México, anunciou a SpaceX.

O foguete continuou sua jornada até chegar ao espaço. Após cerca de uma hora, retornou à atmosfera a cerca de 25.000 km/h. Esta velocidade causa um atrito que pode elevar a temperatura para cerca de 1.400°C, segundo a a empresa.

Avanços

Durante seu último voo, há menos de três meses, o foguete também já havia entrado em órbita, mas seu sinal foi perdido 49 minutos depois da separação, enquanto descia em direção à Terra.

Segundo a SpaceX, a causa desta falha foi uma perda de controle da orientação em voo devido à obstrução das válvulas. Desde então, diversas "melhorias" foram adicionadas ao veículo.

O primeiro voo de teste ocorreu em abril de 2023. Já o terceiro envolveu um teste de transferência de combustível, passando oxigênio líquido de um tanque para outro dentro do foguete, segundo a empresa.

Desenvolver esta função é essencial, visto que para chegar à Lua, Starship terá que reabastecer uma vez no espaço, se acoplando a outra nave previamente abastecida que sirva como um posto de gasolina espacial.

A Nasa conta com este foguete para sua missão Artemis 3, prevista para 2026. Uma versão modificada do veículo deverá servir como módulo de pouso lunar para seus astronautas.

Missão "DearMoon" cancelada

Medindo um total de 121 metros de altura, a grande inovação do foguete é que pode ser totalmente reutilizável.

Elon Musk deseja transformá-lo no principal instrumento para atingir seu objetivo máximo: estabelecer uma colônia autônoma em Marte, com a finalidade de tornar a humanidade uma espécie multiplanetária.

Contudo, ao menos um apoiador da SpaceX cansou de esperar. O bilionário japonês Yusaku Maezawa anunciou nesta semana que cancelou uma viagem planejada ao redor da Lua no Starship com uma equipe de artistas, anunciada em 2018 e nomeada "DearMoon", porque não tem ideia de quando isso pode acontecer.