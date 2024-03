Óvni que caiu há 77 anos pode ter sido encontrado congelado na Noruega; veja

Ufologistas estão em busca de um Objeto Voador Não Identificado (óvni) que pode ter caído no congelado Lago Djupsjoen, na Noruega, há 77 anos. A “nave espacial" foi vista pelos moradores que viviam na região em 1947. De acordo com uma reportagem da emissora belga RTBF da última quinta-feira (07), os pesquisadores iniciaram as buscas depois que um sonar revelou um objeto de 14 metros de comprimento sob a superfície da água na vila de Røros. Em 1947, o prefeito do vilarejo testemunhou a queda de um estranho objeto perto da própria casa e a história tem sido repassada.

Algumas investigações foram realizadas ao longo dos anos, mas falharam em encontrar qualquer tipo de objeto similar a uma embarcação nas águas. O fotógrafo e caçador de óvnis Rue Røstad reuniu uma equipe e recursos para iniciar a operação de busca.

"Encontramos um objeto localizado logo abaixo deste buraco. Mede quatorze metros de comprimento e três metros de largura" disse Rue Røstad a RTBF.

As primeiras imagens de sonar, que mostram um objeto submerso, pareceram promissoras para os pesquisadores. De acordo com o The Sun, a mídia local divulgou que um documentário sobre o incidente, está em andamento.

Arnulf Loken, o ufólogo norueguês e membro do Centro Norueguês de OVNIs, comemorou o evento em entrevista ao canal belga. "É uma das maiores operações de busca de óvnis na história da Noruega" destacou Loken, que disse acreditar, no entanto, não se tratar de um objeto de outro planeta. "Acho que é algo conhecido, não algo desconhecido vindo do espaço. Algo terrestre, mas quem sabe", disse o ufólogo.