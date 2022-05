‘Melhor imagem já tirada’ de um Ovni é revelada 50 anos depois

Há 50 anos, um objeto no formato de um disco foi pairou acima do Lago Cote, próximo a uma floresta tropical, na Costa Rica, América Central. A imagem foi capturada pelo cartógrafo Sergio Loaiza, enquanto ele estudava a superfície terrestre, e até hoje é considerada por especialistas em Objetos Voadores Não Identificados a “melhor foto já tirada” de um Ovni. As informações são do Portal Metrópoles.

“Há esse objeto [em formato] de disco e você vê claramente o sol refletindo nele, que tem um pequeno ponto no topo. O importante é que era uma foto do governo”, declarou a repórter Leslie Kean, do New York Times, ao sugerir que esta é a melhor imagem de um Ovni já mostrada ao público.

Após ser tratada em alta resolução, a imagem, achada em meio a tantas outras feitas por Loaiza enquanto ele estudava a superfício terrestre, foi usada em um artigo na revista New Yorker, em 2021, logo após o Pentágono revelar segredos a respeito de Objetos Voadores Não Identificados.