Cortar o cabelo na Lua Cheia faz crescer mais rápido? Saiba o que é mito e o que é verdade

Para quem acredita na Astrologia, o período de Lua Cheia é ideal para cortar o cabelo e renovar as madeixas, fazendo com que os cabelos cresçam em maior quantidade e mais fortes e saudáveis. Neste universo, existem diversas crenças envolvendo a prática que evidenciam a influência dos astros no visual.

Há quem acredite que cortar o cabelo durante a Lua Cheia traga benefícios, e também quem pense que faz mal. Confira abaixo o que é mito, o que é verdade e algumas dicas astrológicas!

Faz bem cortar o cabelo em Lua Cheia?

De acordo com a astrologia, sim! Certos dias do mês, segundo os astros, são mais propícios para cuidar do visual capilar, favorecendo o crescimento, a saúde e até mesmo a energia dos fios.

Mudar o cabelo em Lua Crescente traz benefícios?

O melhor momento para fazer mudanças no cabelo também seria durante a Lua Crescente. Esse período é propício para renovar o corte e a coloração, já que simboliza um momento de nova fase.

O que é o Dia de Vênus?

Vênus é o planeta associado à beleza e à estética, portanto, escolher o dia regido por Vênus para cortar o cabelo pode trazer resultados ainda mais satisfatórios. Vênus rege as sextas-feiras, tornando esse o dia ideal para cuidar da aparência, incluindo cortar o cabelo.

Faz mal cortar o cabelo em Lua Minguante?

Cortar o cabelo durante a fase de Lua Minguante não é recomendado pela astrologia, pois se acredita que isso possa retardar o crescimento dos fios e até mesmo enfraquecê-los. É melhor evitar cortes durante esse período para garantir resultados ótimos e duradouros.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)