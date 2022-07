Filho e amigo espancam companheiro da mãe, suspeito de agredir a mulher

Um homem, acusado de agredir a sua companheira, foi agredido pelo filho da mulher e por um amigo do jovem. Segundo informações do portal G1, Victor Daniel Monteiro Pena, de 40 anos, agrediu a mãe do rapaz de 23 anos, que foi levado para a delegacia junto do amigo e de Victor Daniel.

O caso aconteceu em Belo Horizonte (MG), a Polícia Militar conta que um vizinho acionou a patrulha após ouvir gritos da mulher de 47 anos, que estava sendo agredida pelo companheiro que ficou com ciúmes e insatisfeito, após ela ter ido visitar o filho. Victor Daniel teria jogado um celular, um frasco de álcool em gel e puxado o cabelo da mulher, além de jogado a mulher ao chão e a chutado.

Uma viatura da PM chegou ao local e conteve as agressões. Entretanto, o filho da mulher agredida foi avisado pelos moradores que a sua mãe tinha sido agredida pelo companheiro e que a polícia estava no local. Nesse momento, ele e o amigo investiram contra Victor Daniel e lhe deram golpes com um capacete e garrafadas.

A fúria do jovem era tanta que os policiais precisaram solicitar apoio. O homem de 40 anos sofreu diversos cortes. O jovem de 23 anos e o amigo foram levados a uma delegacia para prestar depoimento. A mulher agredida foi encaminhada para a UPA Venda Nova, mas negou atendimento.

