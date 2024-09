Filho de presidente de escola de samba é preso após matar morador de rua; Veja quem é

No último sábado (30), a Polícia Militar prendeu em flagrante Diego Firmino Santiago Sales, filho da presidente da Mangueira, Guanayra Firmino dos Santos, após ele atropelar e matar um morador de rua em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Diego, que também é diretor do barracão da escola de samba, estava com seis pessoas no carro no momento do acidente.

Após o atropelamento, Diego tentou fugir do local, mas foi perseguido por policiais da 2ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos e detido cerca de um quilômetro depois. Os policiais relataram que Diego estava alterado e resistiu à abordagem. Os passageiros do veículo informaram que o grupo havia saído de uma festa na Cidade do Samba e, depois de parar na Mangueira para continuar bebendo, decidiram seguir para outro local. Durante o trajeto, ouviram um barulho, seguido pelo estilhaçamento do para-brisa, momento em que perceberam que uma viatura os seguia, ordenando que parassem.

Na delegacia, Diego confessou informalmente ter consumido whisky e demonstrou confusão sobre o ocorrido. O delegado adjunto da 21ª DP (Bonsucesso), Thiago Augusto Taboada Gomes Gaspar, autuou Diego em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, agravado pela omissão de socorro.

A Estação Primeira de Mangueira lamentou o ocorrido, expressando solidariedade à família da vítima e informando que Diego está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários.

Nesta segunda-feira (2), a Justiça concedeu liberdade a Diego Firmino Santiago Sales, mas impôs uma série de restrições. Sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi apreendida, e ele está proibido de dirigir. Além disso, Diego deve comparecer mensalmente em juízo, sendo a primeira apresentação de 7 a 14 dias após a soltura, com essa obrigação mantida pelos próximos dois anos. Ele também está impedido de mudar de cidade sem autorização judicial.