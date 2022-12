FGTS Extraordinário: prazo para saque terminou na última quinta-feira; saiba o que acontece

O prazo para realizar a movimentação do valor depositado pelo saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terminou no último sábado, 15 de dezembro. Tinham direito ao montante de até R$1 mil os trabalhadores brasileiros com o valor disponível na conta do FGTS.

Até novembro, cerca de 12 milhões de trabalhadores não haviam movimentado a quantia, totalizando um valor que se aproxima de R$8 bilhões. O saque extraordinário havia sido depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador, e poderia ser sacado por meio do aplicativo Caixa Tem.

O que acontece com o dinheiro do FGTS Extraordinário?

O trabalhador que não realizou a movimentação do saque extraordinário do FGTS não deve se preocupar. O valor não movimentado foi devolvido para a conta, com correção monetária e sem prejuízos. Além disso, caso o dinheiro tenha sido transferido para outra conta, ele não será recolhido, podendo ser utilizado no momento que o trabalhador tiver interesse.

FGTS Extraordinário em 2023?

O saque extraordinário do FGTS foi disponibilizado nos anos de 2021 e 2022, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, ainda não existem indicativos de que a modalidade será mantida pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, devido ao sucesso da alternativa, que não precisa de muitos recursos para ser operacionalizada, a expectativa é de retorno do FGTS Extraordinário em 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)