Ferido em sequestro de ônibus no Rio está em estado “gravíssimo”, diz secretário

Um homem de 34 anos passa por uma cirurgia no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio de Janeiro, depois de ser baleado durante o sequestro de um ônibus na Rodoviária Novo Rio nesta terça-feira (12). Ele foi atingido por três disparos, no tórax e no abdômen.

Segundo o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, a situação da vítima é “gravíssima”. “Pedimos a todos para que doem sangue. O paciente já recebeu seis bolsas de sangue. Isso pode ajudar muito”, disse.

A segunda vítima ferida foi atingida por estilhaços de um projétil e levada ao posto médico da rodoviária, mas não está em estado grave, segundo a Polícia Militar.

Após cerca de quatro horas, o sequestrador que mantinha 16 pessoas reféns em um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro se entregou e foi preso. A rendição ocorreu perto das 18h, segundo a Polícia Militar.

O criminosos foi identificado como Paulo Sérgio de Lima. Conforme informações da polícia, ele é morador da Rocinha e tem passagem por roubo.

O ônibus, da Viação Útil, partiria às 14h30 para Juiz de Fora (MG). Segundo a empresa, foram vendidas 37 passagens para a parte superior do ônibus, que é da categoria executiva, e 6 passagens para a parte inferior, que opera na categoria leito.

Desembarque no Rio de Janeiro

Segundo a assessoria de imprensa da rodoviária Novo Rio, os passageiros que chegarem à capital fluminense nesta terça-feira (12) irão desembarcar no Terminal Intermodal Gentileza, que fica próximo ao local da ocorrência.

A concessionária responsável pela rodoviária orienta aos passageiros que tenham passagem marcada para hoje para que façam o reagendamento da viagem. Não haverá cobrança, diz a empresa.